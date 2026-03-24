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L'osservatore Palma: "Atalanta sul nuovo Sanè, l'Inter segue il centrale Potulski"

L'osservatore Palma: "Atalanta sul nuovo Sanè, l'Inter segue il centrale Potulski"TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre rumor di mercato che riguardano le formazioni italiane.

Livian Burcu (28-09-2004), esterno d’attacco turco dell'Union Berlino. Nato in Germania a Francoforte, ma di nazionalità turca, esterno d’attacco dotato di grandi capacità di dribbling e di assist. Bravissimo nel creare superiorità numerica e molto intelligente nelle scelte in campo. Cresciuto nel Francoforte, dopo una formativa esperienza in prestito al Sandhausen, nel luglio 2024 è passato all’Union Berlino che ha investito 500 mila € sul ragazzo. L’Union lo ha prestato un anno al Magdeburgo dove ha disputato una buona stagione che gli ha consentito di tornare all’Union e diventare uno dei migliori interpreti del team di Berlino. Piace molto al Torino.
Somiglianza: Anthony Elanga (Newcastle)
Valore di mercato: 8 milioni €            

Kacper Potulski (19-10-2007), difensore centrale polacco del Magonza. Difensore centrale di grandissima fisicità, dominante nel gioco aereo e dotato di un ottimo senso della posizione. Bravo nell’impostazione del gioco e molto difficile da superare in marcatura, la sua stazza e l’ottimo tempismo lo rendono molto pericoloso quando “sale” in area avversaria. Cresciuto nel Legia, dopo aver fatto benissimo nelle giovanili del club di Varsavia, nel 2023 è passato a titolo gratuito al Magonza. Eccellente il percorso con le giovanili, le sue ottime prestazioni lo hanno portato a diventare, nel gennaio 2025, uno dei protagonisti della prima squadra. Seguito con attenzione dall’Inter. 
Somiglianza: Jarell Quansah (Leverkusen)
​​​​​​​Valore di mercato: 13 milioni €  

Kail Boudache (15-06-2006), esterno d’attacco/seconda punta francese del Nizza. Di origine algerina, nato ad Ales e cresciuto calcisticamente nel club locale, nelle selezioni giovanili si è distinto per la buonissima capacità di saltare l’uomo, per la precisioni nell’assist e per l’ottima confidenza con la porta avversaria. Molto bravo anche nella battuta dei calci da fermo e nel saper dare ampiezza alla squadra. A luglio 2022 appena sedicenne si è trasferito a Nizza dove si è imposto come uno dei migliori prospetti del settore giovanile. A gennaio 2026 è stato promosso in prima squadra. Seguito da tempo dall’Atalanta.
Somiglianza: Leroy Sanè
Valore di mercato: 8 milioni €

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