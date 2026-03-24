TMW Radio Cugini: "Se Chiesa non ha capito quanto è importante la maglia azzurra..."

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Come ti spieghi il caso Chiesa in Nazionale?

"È una vicenda molto strana. Mi immagino che dietro l'idea di Gattuso di convocare Chiesa, il quale sta giocando pochissimo con il Liverpool, ci fosse stato un ragionamento volto a recuperare quello che nonostante tutto rimane uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Mi immagino che il ct gli abbia proposto questa occasione e, da quel che abbiamo sentito, il calciatore abbia risposto di sì. Poi invece Chiesa ha cambiato e ha detto che non se la sentiva, il che appare strano per un professionista come lui. O c'è qualcosa che non ci è stato detto o la situazione non si spiega. Di certo se il giocatore non ha capito cosa significhi indossare la maglia della Nazionale in delle partite decisive per andare al Mondiale è il caso di chiudere questa porta".

Giusto quindi chiamare dei giocatori rispetto ad altri più in forma in nome dell'unità di gruppo?

"Il concetto del gruppo si applica molto di più ad una squadra di club che non ad una nazionale. Per cementarlo Gattuso avrebbe avuto bisogno del supporto della federazione e di Gravina, che invece se ne sono fregati. In Turchia hanno anticipato un turno di campionato e hanno permesso di fare degli stage a Montella, cose che all'Italia non è stata concessa. La verità è che le partite non interessano ai vertici della Federcalcio, dato che Gravina ha già affermato che, in caso di mancata qualificazione, lui non si dimetterebbe. Detto ciò non so se portare dei giocatori in nome del gruppo possa incidere, ma spero di essere smentito".

Intanto il Como, in vista della prossima stagione europea, starebbe chiedendo alla UEFA delle deroghe per poter partecipare. Che ne pensi?

"Chiedere una deroga su dei regolamenti internazionali fa ridere. Il Como di certo entra in un'altra dimensione, ma il fatto che sia aspettata o meno non cambia nulla. Deve adeguarsi alle regole, che si tratti di fari play finanziario, dello stadio o dei giovani. Dopo i risultati conta stare dentro i paletti e non sarebbe giusto che venisse concessa una deroga, dato che non c'è una situazione emergenziale. Detto ciò mi sorprende che a fronte di una capacità economica così importante non ci sia stata una visione così lungimirante".