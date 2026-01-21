TMW Roma, rifinitura in corso prima dello Stoccarda: out El Shaarawy, El Aynaoui in rientro

Allenamento di rifinitura in corso per la Roma di Gian Piero Gasperini sui campi di Trigoria, con i giallorossi che stanno svolgendo la rifinitura in vista della sfida di domani sera contro lo Stoccarda in Europa League.

Dopo la conferenza stampa dell'ora di pranzo in cui hanno preso la parola l'allenatore ed il centrocampista Pisilli, la squadra è scesa in campo senza gli infortunati El Shaarawy, Hermoso e Dovbyk. Il centravanti ucraino, ricordiamo, è rientrato ieri nella Capitale dopo l'intervento effettuato in Finlandia. Presente anche Tommaso Baldanzi nonostante le sempre più insistenti notizie di mercato legate al Genoa, così come Evan Ferguson dopo i problemi fisici dei giorni scorsi. Fra gli assenti anche El Aynaoui che, come raccolto da TMW, sta rientrando a Roma proprio in queste ore dopo la Coppa d'Africa.