Roma, Robinio Vaz ieri non si è allenato. Ha riportato una lesione di primo grado al soleo

Problemi per la Roma. Secondo quanto riportato dall'edizione locale del Corriere della Sera, Robinio Vaz non si è allenato ieri a causa di un problema muscolare accusato nel finale della partita contro l'Udinese ed è in dubbio per il match dell'Olimpico contro il Cagliari. Le sue condizioni verranno verificate oggi, dopodiché Gasperini prenderà una decisione. VoceGiallorossa.it aggiunge come si dovrebbe trattare di lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra per l'ex OM.

Hanno lavorato a parte pure Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Evan Ferguson, che non sono certi di esserci lunedì. Chi invece vorrà tornare al gol dopo quello realizzato all'esordio è Malen, che ha impressionato per i suoi movimenti, ma non ha timbrato contro Milan e Udinese. Insieme a lui sicuro del posto Soule, mentre è da decidere chi sarà l'altro componente del reparto offensivo.