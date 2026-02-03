Serie A, la top ten degli acquisti invernali: Robinio Vaz batte Raspadori, questione di bonus

Due attaccanti a pari merito. Sono Atalanta e Roma i club che hanno messo a segno i due colpi più costosi della sessione di trasferimento invernale, dopo il gong arrivato ieri sera alle 20. Considerando tutte le clausole legate ai rispettivi affari, la palma va però alla società capitolina.

Robinio Vaz, giovane attaccante dell’Olympique Marsiglia, è infatti costato 22 milioni di euro. Soldi ai quali sono da aggiungere, in base ai risultati, 3 milioni di euro in termini di bonus all’OM: al club francese spetta inoltre il 10% sull’eventuale futura rivendita. Più “semplice” l’acquisto di Giacomo Raspadori, che costa alla Dea 22 milioni di euro, con un milione di euro di bonus.

Di seguito, la top ten degli acquisti più costosi completati dai club di Serie A nella sessione di trasferimenti appena conclusa.



1. Robinio Vaz - Dall’Olympique Marsiglia alla Roma: 22 milioni di euro più 3 di bonus e 10% su futura rivendita

2. Giacomo Raspadori - Dall’Atlético Madrid all’Atalanta: 22 milioni di euro più 1 di bonus

3. Kenneth Taylor - Dall’Ajax alla Lazio: 16,9 milioni di euro

4. Petar Ratkov - Dal Salisburgo alla Lazio: 13 milioni di euro più 2 di bonus

5. Adrian Lahdo - Dall’Hammarby al Como: 12 milioni di euro più 1 di bonus

6. Ismael Koné - Riscattato dal Sassuolo dall’Olympique Marsiglia: 10 milioni di euro

7. Darryl Bakola - Dall’Olympique Marsiglia al Sassuolo: 10 milioni di euro

8. Rafiu Durosinmi - Dal Viktoria Plzen al Pisa: 9 milioni di euro più 2 di bonus

9. Alphadjo Cissé - Dall’Hellas Verona al Milan: 8 milioni di euro più 1,5 di bonus (resta al Catanzaro in prestito fino a fine stagione)

10. Amorim - Dall’Alverca al Genoa: 7,5 milioni di euro più 2 di bonus