Roma, i convocati per il Torino: Ferguson out, prima chiamata per Malen e Robinio Vaz
Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Torino-Roma, partita valida per la giornata numero 21 di Serie A. Prima Chiamata per Malen e Vaz, out ancora Ferguson. Rientra Pellegrini. Di seguito i giocatori a disposizione dell'allenatore giallorosso
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini.
Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen.
