Roma, Soulè chiede il cambio dopo una fitta alla coscia destra: dentro El Shaarawy

Matias Soulè ha chiesto il cambio dopo aver sentito una fitta alla coscia destra: Gasperini non ha voluto rischiare e l'argentino ha lasciato subito il campo, con la Roma avanti di tre gol sul Genoa. Dentro un ex grifone come El Shaarawy.

