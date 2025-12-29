Roma, Soulè chiede il cambio dopo una fitta alla coscia destra: dentro El Shaarawy
Matias Soulè ha chiesto il cambio dopo aver sentito una fitta alla coscia destra: Gasperini non ha voluto rischiare e l'argentino ha lasciato subito il campo, con la Roma avanti di tre gol sul Genoa. Dentro un ex grifone come El Shaarawy.
