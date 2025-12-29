Gonzalo Garcia nuova idea per l'attacco della Juventus: farebbe il vice-Yildiz
TUTTO mercato WEB
Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la Juventus sta pensando a Gonzalo Garcia del Real Madrid per rafforzare l'attacco di Spalletti a gennaio: l'idea sarebbe mettere a disposizione lo spagnolo del tecnico toscano come vice-Yildiz, ma resta da capire l'effettiva intenzione delle merengues di cederlo, dopo aver resistito in estate.
Solo l'8 agosto scorso Garcia ha firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 accompagnato da una clausola rescissoria monstre da un miliardo di euro. Curiosità: proprio un gol di Garcia estromise la Juventus di Tudor dal Mondiale per Club giocato in estate.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia