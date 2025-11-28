Roma, El Shaarawy: "La vittoria ci dà molta fiducia per affrontare il Napoli domenica"

Ritorno al gol per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma ha parlato ai canali ufficiali dopo il successo in Europa League contro il Midtjylland: "E' una bella serata. Prima di tutto perché è stata una vittoria importante che ci migliora la classifica, ne avevamo bisogno. Personalmente sono molto contento del primo gol. Lo cercavo e lo aspettavo da un po'. E' una serata veramente positiva".

La classifica si accorcia?

"Avevamo bisogno di questa vittoria perché se non lo avessimo fatto le cose si sarebbero complicate. Siamo un po' più tranquilli però abbiamo ancora delle partite vittoria. La vittoria ci dà molta fiducia per affrontare il Napoli domenica".

Aston Villa - Young Boys 2-1

27' e 42' Malen (A), 90' Monteiro (Y)

Porto - Nizza 3-0

1' e 33' Veiga, 61' rig. Samu



Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1

66' Varga (Fer), 69' Talisca (Fen)

Feyenoord - Celtic 1-3

11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C), 82' Nygren (C)

Lille - Dinamo Zagabria 4-0

21' Correia, 36' Mukau, 69' Igamane, 86' Andre

Ludogorets - Celta Vigo 3-2

11' rig., 49' e 62' Stanic (L), 70' Duran (C), 90' + 6 El Abdellaoui (C)

PAOK - Brann 1-1

64' Ivanusec (P), 89' Kornvig (B)

Viktoria Plzen - Friburgo 0-0



Roma - Midtjylland 2-1

7 ' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)

Betis - Utrecht 2-1

42'Cucho Hernandez (B), 50' Ezzalzouli (B), 55' Rodriguez (U)

Bologna - Salisburgo 4-1

26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 53' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)

Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4

20' e 35' Lewelling, 59' El Khannouss, 90' + 3 Bouanani

Genk - Basilea 2-1

14' Oh Hyeon-Gyu (G), 45' + 2 Karetsas (G), 57' Otele (B)

Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6

4' Abdner Vinicius, 25', 51' e 54' Tolisso, 35'rig. Niakhate, 62' Karabec

Nottingham Forest - Malmo 3-0

27' Yates, 44' Kalimuendo, 59' Milenkovic

Panathinaikos - Sturm Graz 2-1

18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S), 74' Calabria (P)

Rangers - Braga 1-1

45' + 3 rig. Tavernier (R), 69' Martinez (B)

Stella Rossa - FCSB 1-0

50' Bruno Duarte