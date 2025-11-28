Roma, El Shaarawy: "La vittoria ci dà molta fiducia per affrontare il Napoli domenica"
Ritorno al gol per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma ha parlato ai canali ufficiali dopo il successo in Europa League contro il Midtjylland: "E' una bella serata. Prima di tutto perché è stata una vittoria importante che ci migliora la classifica, ne avevamo bisogno. Personalmente sono molto contento del primo gol. Lo cercavo e lo aspettavo da un po'. E' una serata veramente positiva".
La classifica si accorcia?
"Avevamo bisogno di questa vittoria perché se non lo avessimo fatto le cose si sarebbero complicate. Siamo un po' più tranquilli però abbiamo ancora delle partite vittoria. La vittoria ci dà molta fiducia per affrontare il Napoli domenica".
Aston Villa - Young Boys 2-1
27' e 42' Malen (A), 90' Monteiro (Y)
Porto - Nizza 3-0
1' e 33' Veiga, 61' rig. Samu
Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1
66' Varga (Fer), 69' Talisca (Fen)
Feyenoord - Celtic 1-3
11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C), 82' Nygren (C)
Lille - Dinamo Zagabria 4-0
21' Correia, 36' Mukau, 69' Igamane, 86' Andre
Ludogorets - Celta Vigo 3-2
11' rig., 49' e 62' Stanic (L), 70' Duran (C), 90' + 6 El Abdellaoui (C)
PAOK - Brann 1-1
64' Ivanusec (P), 89' Kornvig (B)
Viktoria Plzen - Friburgo 0-0
Roma - Midtjylland 2-1
7 ' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)
Betis - Utrecht 2-1
42'Cucho Hernandez (B), 50' Ezzalzouli (B), 55' Rodriguez (U)
Bologna - Salisburgo 4-1
26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 53' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)
Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4
20' e 35' Lewelling, 59' El Khannouss, 90' + 3 Bouanani
Genk - Basilea 2-1
14' Oh Hyeon-Gyu (G), 45' + 2 Karetsas (G), 57' Otele (B)
Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6
4' Abdner Vinicius, 25', 51' e 54' Tolisso, 35'rig. Niakhate, 62' Karabec
Nottingham Forest - Malmo 3-0
27' Yates, 44' Kalimuendo, 59' Milenkovic
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S), 74' Calabria (P)
Rangers - Braga 1-1
45' + 3 rig. Tavernier (R), 69' Martinez (B)
Stella Rossa - FCSB 1-0
50' Bruno Duarte
CLASSIFICA
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)
