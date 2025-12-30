...con Attilio Tesser

"La cosa più bella è vedere i ragazzi lottare, c'erano prima del mio arrivo e ci sono adesso. Da quando sono arrivato sono contento di come abbiamo giocato, nessuna squadra ci ha messo sotto, neppure il Vicenza che è più forte. Abbiamo perso dei punti, ma capita a tutti. Sono soddisfatto di come sta reagendo la squadra". Cosi a TuttoMercatoWeb.com l’allenatore della Triestina, Attilio Tesser.

Oggi avete -2 punti. Quanto ci credete nell’impresa?

"Non ho mai negato che serve un'impresa. È complicato starci con la testa, ma io ci credo. Un lumicino c'è. Dipenderà anche da questo mercato, dobbiamo cercare di essere già competitivi".

Serie B: che campionato vede?

"Stanno arrivando le squadre più strutturate. Tra le favorite c'erano Venezia, Monza e Palermo. E tutte hanno avuto un momento di difficoltà. La vera grande sorpresa è il Frosinone, complimenti ad Alvini. E molto bene anche il Cesena".

Il mercato può aiutare la Samp?

"Sia l'anno scorso che quest'anno la squadra è di livello, superiore a tante che fanno questa categoria. Auguro alla Samp per il blasone di riuscire a salvarsi".

In A delude la Fiorentina…

"Una situazione imprevista, impensabile. Il valore tecnico della squadra è alta, quando poi si protraggono delle situazioni bisogna capire cosa non va".