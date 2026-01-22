Roma, Svilar e l'elogio a Pisilli: "In allenamento lo soffro un po', calcia benissimo"

Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro lo Stoccarda vinto per 2-0.

Un'analisi della partita?

"Avversario forte, ma noi c'eravamo. Abbiamo concesso poco, essendo loro forti comunque qualche opportunità l'hanno avuta. Quelli che hanno iniziato e quelli che sono entrati hanno fatto un buon lavoro".

Pisilli ti fa gol in allenamento?

"Onestamente, in allenamento lo soffro un po': calcia benissimo".

Come stanno crescendo Ziolkowski e Ghilardi?

"Tutti hanno chance per farsi vedere. I giovani hanno interpretato benissimo la partita: non è la prima volta che lo fanno e per me sono pronti per questi livelli. Devono crescere ancora, ma sono nelle mani giuste per farlo".

Quante squadre ci sono in Italia più forti della Roma?

"In questo momento la classifica dice tre, ma a fine stagione vedremo. Pensiamo partita dopo partita, ora diventa un torneo ad eliminazione e in ognuna di queste fai un pezzettino. Recuperiamo bene domani e pensiamo subito al Milan".