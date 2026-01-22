Roma, Tsimikas: "Pronti per questa battaglia, vogliamo vincere l'Europa League"
L'esterno della Roma Kostas Tsimikas ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro lo Stoccarda.
Qual è la principale difficoltà questa sera?
"Che ci troviamo di fronte ad un avversario molto forte. Vista la loro qualità ci aspettiamo una partita dura, ma siamo pronti per questa battaglia".
L'obiettivo della Roma?
"Vogliamo vincere l'Europa League, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista se vogliamo riuscirci e affrontare una partita alla volta".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
