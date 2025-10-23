TMW Roma, Wesley: "Dobbiamo iniziare bene le partite, se no è dura. Destra o sinistra? Sono a disposizione"

Il difensore della Roma Wesley parla in mixed zone dopo il ko interno contro il Viktoria Plzen di stasera: "Non credo sia cambiato qualcosa rispetto all'inizio, al massimo in positivo nonostante qualche risultato negativo. Siamo ancora quarti in campionato nonostante la concorrenza agguerrita, anche individualmente credo di star crescendo con il passare delle partite, la traiettoria è quella giusta".

Non è la prima volta che iniziate la partita con difficoltà, come te lo spieghi?

"E' molto importante iniziare bene le partite, perché di fronte abbiamo squadre sempre molto forti e quando entriamo noi al meglio in campo poi le altre squadre fanno molta fatica a farci gol".

Oggi hai iniziato a sinistra: meglio lì o a destra per te?

"La mia posizione è a destra, ma sono a disposizione del mister. Se destra o sinistra lo decide lui, effettivamente a lui piace anche quel tipo di cross a rientrare".

Quattro sconfitte in casa e quattro vittorie in trasferta: cosa cambia nel vostro modo di giocare?

"Non credo dipende dal fatto se giochiamo in casa o fuori, la maggior parte delle vittorie in trasferta, a eccezione della Fiorentina, è arrivata quando abbiamo sbloccato per primi la gara, siamo una squadra solida e dobbiamo cercare di iniziare meglio le partite".