Roma, Wesley: "Abbiamo pagato caro gli errori. Dobbiamo migliorare"

Dopo la sconfitta appena maturata sul campo amico dell'Olimpico in Europa League per mano del Viktoria Plzen, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Wesley.

Queste le sue parole: "Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori che abbiamo commesso. Penso che dobbiamo concentrarci di più, tutti noi, io, tutta la squadra. Praticamente in tutte le partite che poi abbiamo perso siamo passati in svantaggio e non siamo più riusciti a recuperare, a fare un gol in più rispetto all’avversario. E quando ti trovi di fronte a squadre di qualità, è chiaro che poi diventa difficile da parte nostra. Sappiamo che dobbiamo migliorare, non subire gol e cercare di fare meglio, sicuramente. La prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è questo. È una partita che si gioca in salita, ma dobbiamo tornare a lavorare".

"Io lavoro per essere duttile - continua -. Devo essere pronto a fare quello che mi chiede il mister, che mi chiede di giocare a sinistra, destra o più centrale. Devo essere pronto il più rapidamente possibile per la Roma. È per questo che sono venuto qui, per migliorare il mio gioco e diventare la versione migliore di Wesley. Quindi, ovunque mi metta, darò sempre il massimo. Se devo iniziare a destra, finire a sinistra o viceversa, darò sempre il 100% per la Roma".