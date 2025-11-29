Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo di Parma, commentando anche la sua espulsione nei minuti di recupero. Di seguito le sue parole in merito:

Cosa è successo sul cartellino rosso?

"Chiedi all'arbitro. Per me il rosso è stato esagerato, ha fischiato un fallo di mano che secondo me non c'era, ero lì di fronte. Sapendo che il gioco può cambiare velocemente, poteva essere una situazione difficile per noi. Non ero d'accordo con la decisione dell'arbitro, sono entrato in campo e ho sbagliato, la conseguenza era il cartellino rosso, il mio primo in Serie A".

Il suo vice le ha già detto qualcosa?

"Ancora no! Ho realizzato adesso che col Genoa non sarò in panchina. È stata una decisione dell'arbitro e fa parte del gioco. Sono fiducioso nel mio vice e nel resto del mio staff. La cosa più importante è la preparazione durante la settimana. Prima abbiamo la Coppa Italia contro la Juventus. Poi penseremo al Genoa".

