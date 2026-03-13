Zaniolo può servire all'Italia? Runjaic: "Lui sta bene ma non saprei, deve decidere Gattuso"

"Atta sta facendo una bella stagione, la prima completa a questi livelli, quindi può capitare che abbia alti e bassi. Ha avuto qualche acciacco, la speranza è che domani sia al 100%, potrebbe giocare titolare ma ovviamente non ve lo garantisco". Parla così Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, alla vigilia della sfida del Bluenergy Stadium contro la Juventus.

Zaniolo come sta? Si sente di indicarlo a Gattuso per l'Italia?

"Non saprei, quello deve deciderlo il ct. Lui sta bene, ha dovuto recuperare dopo l'infortunio e tornare in ritmo, ha subito due operazioni pesanti in carriera e bisogna spesso recuperare da queste cose anche a livello mentale. Speriamo che domani faccia una bella partita, ogni volta aiuta sempre la squadra e la spinge, può fare la differenza. Quando è in forma e quando vince i duelli può fare la differenza e trasmette energia a tutti i compagni, è un ragazzo con grandi ambizioni, è concentrato. Anche lui vuole tornare in nazionale".

Quanto sarà decisiva la mentalità? Il duello Davis-Bremer sarà interessante:

"Sarà decisivo in primo luogo il lavoro della squadra, in entrambe le fasi, poi i giocatori possono anche uscire dagli schemi. Davis è in forma, domani potrà dare un grande contributo, sa tenere bene il pallone, è dotato di velocità, sa crearsi spazi palla al piede. Non vedo l'ora di vedere la prestazione di Davis e dobbiamo sostenere lui come Zaniolo, abbiamo bisogno della loro qualità nella metà campo avversaria. Gli uno contro uno sono molto importanti, ma c'è da dire che la Juventus dispone di giocatori come Yildiz che sono difficili da marcare anche con i raddoppi. Avremo chance per attaccare e speriamo di far male alla Juventus".