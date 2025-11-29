Live TMW Udinese, Runjaic: "Sono felice per Zaniolo. Ottimo lavoro difensivo di tutta la squadra"

A breve la conferenza stampa dell'allenatore bianconero Kosta Runjaic al termine di Parma-Udinese.

Aveva stuzzicato >aniolo prima della partita. Una bella risposta oggi?

"Sono d'accordo. Sono molto felice per loro perché sta lavorando molto. È il momento di migliorare ancora e di raggiungere il suo massimo livello. È focalizzati e pieni di energie durante la settimana. È bello lavorare con loro e sono contento che sia con noi. Vedendo quanto era felice dopo il gol, non era felice dopo l'ultima gara col Bologna, Ha messo l'impatto che voleva. Il bello è che è completamente conscio del suo livello e delle sue prestazioni. Continuiamo a lavorare, abbiamo bisogno di lui, ha segnato un gol importante e anche bello, non facile".

Soddisfatto della prestazione dei difensori?

"Clean sheet è sempre buono. Soprattutto sui corner e sui traversoni siamo stati bravi. Tutti i difensori hanno fatto un ottimo lavoro, anche nei duelli con Pellegrino fin dall'inizio, sono stati difficili e duri. Un ottimo lavoro in cooperazione. Ma abbiamo ancora tanto da migliorare".