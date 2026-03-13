Runjaic ospita la Juventus: "Per le occasioni avute, avrebbe meritato più punti in classifica"

"Contro la Juventus abbiamo bisogno di una prestazione eccellente per riuscire a fare punti, è una delle squadre più forti della Serie A". Parla così Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, alla vigilia della sfida del Bluenergy Stadium contro la Juventus.

"Noi abbiamo rispetto per ogni avversario, sappiamo quanto sono forti - ha proseguito Runjaic in conferenza stampa -. Servirà una prestazione eccellente per riuscire a fare punti e sappiamo che la Juventus ha un determinato modo di giocare, sulla base delle occasioni avute avrebbero dovuto avere più punti in classifica. Se saremo in una buona giornata, se forniremo una buona prestazione, se presteremo attenzione fino all'ultimo minuto, possiamo dire la nostra anche contro squadre come la Juventus. Abbiamo dimostrato anche a Bergamo contro l'Atalanta quello che valiamo, ha speso molto a livello fisico contro di noi e ne ha forse anche pagato le conseguenze in Champions League con il Bayern Monaco. Sappiamo che la gara sarà difficile, a volte la fortuna va cercata ed è quello che vogliamo".

Quanto è preoccupato da una Juventus che però non sta riuscendo a fare i punti sperati?

"Insieme all'Inter la Juventus è la squadra più forte del campionato. E' di qualità, ruota molto, attacca, i giocatori sono sicuri palla al piede, sanno come trovarsi, dovremo essere pronti ad affrontarli. Dovremo sfruttare tutte le nostre capacità per metterli in difficoltà. Sappiamo come gioca la Juventus e sappiamo che dovremo correre molto, coprendo bene gli spazi. Ci sono giocatori della Juventus che non puoi marcare al 100%, dispongono di difensori che difendono bene e avanzano anche bene, hanno ali come Conceicao che sanno scambiarsi le posizioni. Thuram e Locatelli sono giocatori da nazionale in mezzo al campo. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi, sfruttare la fisicità, dare quello che abbiamo ed essere coraggiosi. Daremo di tutto per vedere una bella partita".