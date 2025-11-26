Live TMW Salisburgo, Letsch: "Non siamo qui in vacanza, vogliamo dire la nostra"

Alla vigilia della gara valevole per la quinta giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Bologna e Red Bull Salisburgo - in programma giovedì 27 novembre, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il tecnico tedesco Thomas Letsch. L’allenatore degli austriaci ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.00 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 17.15

17.15 - Inizia la conferenza stampa di Thomas Letsch.

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Giochiamo contro una squadra forte, che ha vinto la Coppa Italia. Sono ben organizzati a livello difensivo, sono compatti e fanno parte di una delle squadre più complesse della Serie A. Dovremo essere coraggiosi e fare punti per muovere la nostra posizione di classifica".

Come si può far male al Bologna?

"I dettagli sono importanti. Noi siamo la squadra che in Austria ha segnato di più e contro il Bologna dovremmo essere coraggiosi, produttivi e giocare dal primo minuto come vogliamo. Nell'ultima gara non abbiamo sfruttato occasioni significative e contro il Bologna dovremmo essere bravi a sfruttare le poche occasioni che avremo a disposizione. Non siamo qui per visitare la città di Bologna, ma per dire la nostra in campo. Loro sono imbattuti in casa e sarà tosta".

La vostra maggiore esperienza in campo europeo può essere un vantaggio?

"A mio avviso, nonostante la nostra esperienza, il Bologna è favorito. In passato abbiamo dimostrato di poter dire la nostra nelle competizioni internazionali, ma oggi lo status è diverso: abbiamo perso con Lione e Porto. Dovremo dare il 100% per avere un'occasione di passare il turno. Non è una finale ma quella di domani è un'occasione importante per dimostrare il nostro valore in campo internazionale".

Che atmosfera vi aspettate da questo stadio?

"È uno stadio storico, è un privilegio giocare qui e goderci questo momento, ma indipendentemente dalla storicità dello stadio è un onore essere qui per noi".

Domani sarete più attendisti o cercherete di fare voi la partita?

"Sono riflessioni che stiamo facendo. Abbiamo pensato molto alle soluzioni più adatte per questa partita ma non posso svelare nulla ora".

17.29 - Termina la conferenza stampa di Thomas Letsch.