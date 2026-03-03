Salvini scaramantico prima del derby: "La vittoria dell'Inter sul Milan è scontata"

Matteo Salvini è da sempre molto scaramantico e ancora una volta non si è smentito. A pochi giorni dal derby contro l'Inter, il Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, grandissimo tifoso del Milan, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport a margine della visita a Cinisello Balsamo al cantiere dell'edificio Aler: "Il risultato è scontato: la vittoria dei nerazzurri è scontata".

Lo scontro diretto è sicuramente un crocevia più che importante per il campionato perché l'Inter ha 10 punti di margine sul Milan e un'eventuale vittoria della squadra di Cristian Chivu scriverebbe la parola fine sulla corsa Scudetto. Al contrario, qualora il Diavolo riuscisse ad andare a -7, potrebbe riaprire la Serie A. L'attesa sale, manca sempre meno e si prevede che San Siro sia tutto esaurito.