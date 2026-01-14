Polemica sui tedofori per Milano-Cortina 2026: Salvini e Abodi convocano riunione urgente

La polemica sulla scelta dei tedofori per Milano-Cortina 2026 diventa il tema di una riunione urgente a livello ministeriale. Tra i 10.001 portatori della Fiamma Olimpica, nel viaggio che il 5 febbraio culminerà a Milano, ci sono stati volti noti e meno noti: oggi, per esempio, è toccato all’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ma ha fatto un certo rumore la presenza per esempio dell’Uomo Gatto, noto per la sua partecipazione a Sarabanda.

A fare rumore, più che chi l’ha portata (a scanso di equivoci: su Allegri non c'è stata ovviamente alcuna polemica), sono stati gli esclusi, tra cui diversi azzurri olimpionici, cioè vincitori dell’oro olimpico, per esempio Silvio Fauner, oro a Lillehammer ’94. Una questione su cui Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, e Matteo Salvini, vicepremier e ministro per i Trasporti, vogliono vederci chiaro.

I due ministri, si legge in una nota stampa congiunta, hanno invitato a un videocollegamento tutti i soggetti coinvolti in Milano Cortina 2026 con l’obiettivo di chiarire il tema dei tedofori. Visto il grande impegno degli ultimi anni per realizzare una edizione dei giochi invernali memorabile, Salvini e Abodi vogliono fare massima chiarezza affinché vengano chiarite scelte che lasciano fortemente perplessi.