San Siro a Milan e Inter è un buon modo per aumentare il valore delle società. Non l'economia

È la fine oppure l'inizio di una telenovela? Perché finalmente San Siro diventerà di proprietà di Inter e Milan, che potranno ristrutturarlo congiuntamente e utilizzarlo per altro, non solo per le sfide di campionato. In attesa di un progetto definitivo e definito, è certamente un qualcosa di positivo. Ma finora solamente tre società hanno potuto avere un "nuovo" stadio. Si tratta della Juventus, già da quasi quindici anni. Dell'Atalanta, che ha finito solamente un anno fa la ristrutturazione, poi l'Udinese, con la Dacia Arena.

Sono cambiati sostanzialmente gli incassi? La risposta è: dipende. Il vecchio Delle Alpi era uno stadio vecchio e, soprattutto, non c'è un vero e proprio parallelismo con lo Stadium, che porta una sessantina di milioni all'anno, tutte le partite comprese. A Bergamo i prezzi erano popolari con il vecchio impianto, ora è certamente migliore e si vede molto bene. Però i nerazzurri sono riusciti a fare la differenza con le plusvalenze dell'era Gasp, non certo per uno stadio che può portare un buon fatturato, ma non straordinario.

Infine l'Udinese che, senza coppe, sostanzialmente fa gli stessi guadagni. Lo stadio non cambia l'economia di una squadra, ma solamente il valore pratico. Per Inter e Milan è un asset e potrà aumentare gli incassi, questo sì, ma di certo non ne cambierà la salute.