Sartori scherza: "Mercato? Tante telefonate ogni giorno, ma poi dal 2 settembre spariscono tutti…"

Tra le migliori squadre di questa prima parte di stagione c'è senza dubbio il Bologna, che ha fatto registrare la sua miglior partenza in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Inevitabile la soddisfazione, tra gli altri, del direttore sportivo del club Giovanni Sartori: "Segreti veri e propri non ce ne sono - sottolinea l'uomo mercato del Bologna a Sky Sport -, solo una gran voglia di lavorare e l'unione tra tutte le componenti. Qui c'è sempre voglia di far bene, ci sono le motivazioni, c'è una città che spinge con entusiasmo quotidiano. La squadra ci crede e lo staff tecnico sta portando avanti un percorso con grande capacità".

Oltre a parlare del lavoro di Italiano e del suo passato (leggi qui le dichiarazioni integrali), Sartori si sofferma così sul clima che si respira in città: "Sono tre anni che sono qua - ha proseguito Sartori, un crescendo bellissimo. Adesso girare per Bologna è bellissimo, vedere i tifosi - e non solo - sognare è una grande soddisfazione. Un colpo di mercato al quale sono più legato? Dopo 33 anni, di colpi ce ne sono stati tanti, ma anche i "non colpi". Ho un gran ricordo di tutti, infatti ne trovo tanti anche oggi, tra allenatori o collaboratori, mi fa piacere ritrovarli e che si ricordino i momenti che abbiamo passato insieme".

C'è spazio anche per una battuta di Sartori legata al calciomercato: "Come mi trovo a fare mercato senza WhatsApp? Io vivo benissimo senza WhatsApp, e non solo per il mercato. La media di telefonate che ricevo durante il giorno? In effetti sono tantissime, ma la stranezza è che poi dal 2 di settembre in poi spariscono tutti…".