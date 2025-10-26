Sassuolo-Roma 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39' Candé), Doig; I. Koné (36' st Cheddira), Matic, Thorstvedt (15' st Vranckx); Berardi (15' st Volpato), Pinamonti, Fadera (36' st Laurienté). A disp.: Turati, Zacchi, Nyarko, PAz, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini. All.: Grosso
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (42' st Rensch), M. Koné, El Aynaoui, Tsimikas (1' st Hermoso); Cristante (21' st Pellegrini), Bailey (5' st Dovbyk); Dybala (21' st Soulé). A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pisilli, Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy. All.: Gasperini
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 16' Dybala (R)
Ammoniti: Mancini (R), Thorstvedt (S), Doig (S), Hermoso (R)