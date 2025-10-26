Live TMW Verona rimontato, Bella-Kotchap: "Il messaggio è chiaro: serve concentrazione sempre"

Cosa è successo negli ultimi minuti?

"Abbiamo iniziato bene, creando tante occasioni, ci aspettavamo di vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo essere più concentrati, soprattutto nella parte finale di gara. Siamo dispiaciuti, portiamo a casa il messaggio che bisogna rimanere più concentrati".

Sentite la pressione della mancanza della prima vittoria?

"Siamo dispiaciuti oggi, ma non è una questione di pressione. Dobbiamo continuare così e pensare a continuare a lavorare".

Cosa vi ha detto Zanetti? E come stai fisicamente?

"La cosa più importante per me in campo è cercare di aiutare la squadra. Sono felice di aver giocato oggi, l'allenatore ci dice sempre di tenerci pronti quando ci chiama in causa. Oggi lo sono stato".

Come giudichi la tua prestazione? E che tipo di difensore ti consideri?

"Penso di aver fatto una buona partita, sono un difensore forte fisicamente. Posso migliorare, devo farlo e farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa".

Cosa è successo sul secondo gol? Ti sei molto arrabbiato.

"La cosa più importante ora è stare uniti, quello che è successo nello specifico lo analizzeremo assieme. Non vogliamo incolpare i singoli ma lavoreremo assieme".

