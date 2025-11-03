Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Berardi. Murgita e Criscito scelgono Colombo

Occhi puntati sul Mapei Stadium dove alle 18:30 è in programma la sfida di campionato tra Sassuolo e Genoa, anticipo del lunedì della decima giornata di Serie A. Debutto sulla panchina del Grifone per Roberto Murgita e Domenico Criscito, i due allenatori a cui è stata affidata temporaneamente la guida tecnica dopo il divorzio da Patrick Vieria. Genoa a caccia ancora della prima vittoria in campionato, che potrebbe farlo balzare in zona salvezza. Neroverdi a caccia di continuità e di tre punti che permetterebbero a Fabio Grosso di restare incollato al treno Europa. Queste le scelte di formazione:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vrancks, Iannoni, Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

A disposizione: Siegrist, Stanciu, Messias, Gronbaek, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Cornet, Masini, Venturino, Ellertson.

Allenatore: Roberto Murgita e Domenico Criscito.