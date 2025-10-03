Sassuolo, Iannoni: "Mi hanno detto che ho fatto un gol alla Pruzzo. Matic un esempio"

Edoardo Iannoni, autore del gol che ha chiuso il discorso tre punti contro l'Udinese domenica scorsa, ha parlato al Corriere dello Sport della reazione ottenuta dopo il suo primo centro in Serie A: "Ne ho ricevuti tanti di complimenti, anche da amici che non sentivo da tempo. Il più simpatico da un amico: mi ha detto che ho fatto un gol alla Pruzzo. Poi, me ne hanno mandato uno di Falcao in Roma-Cagliari del 1982-1983 all’Olimpico nell’anno dello scudetto".

Il Sassuolo dove può arrivare?

"Sappiamo qual è l’obiettivo, ce lo siamo detti dal raduno cominciando il ritiro: raggiungere prima possibile la salvezza, poi si vedrà e sarà tutto di guadagnato. Faremo del nostro meglio per ottenere anche altro".

Alla domanda sul pregio migliore della squadra, il giocatore ha risposto che si tratta della cultura del lavoro e della disponibilità di tutti. Ha sottolineato che la squadra è stata costruita con un giusto mix di ragazzi molto giovani ed esperti e che tutti hanno la volontà di imparare e impegnarsi. Ha citato Matic come esempio di chi ha una gran voglia di lavorare e vincere. Infine, si è detto contento della buona integrazione che sta avvenendo, dato il numero di stranieri presenti nella rosa.