Porte aperte ai tifosi per l'allenamento del Genoa di De Rossi: le immagini da Pegli
Primo allenamento della settimana per il Genoa di Daniele De Rossi, che da oggi inizia a preparare la trasferta di Cagliari in programma sabato alle 15. Una seduta che per l'occasione è stata aperta a tutti i tifosi del Grifone.
Alcune centinaia di tifosi sono presenti in questi minuti a Pegli per assistere all'allenamento a porte aperte: applausi dagli spalti per i giocatori, e viceversa. Mister De Rossi, per la ripresa della preparazione, ritroverà i nazionali Ellertsson, Malinovskyi, Ostigard e Thorsby, dopo i rientri completati da Ekhator e Onana negli scorsi giorni e in attesa poi di quelli di Cuenca, Fini, Norton-Cuffy e Vasquez.
Seguono aggiornamenti da Pegli.
