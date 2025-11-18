TMW Porte aperte ai tifosi per l'allenamento del Genoa di De Rossi: le immagini da Pegli

Primo allenamento della settimana per il Genoa di Daniele De Rossi, che da oggi inizia a preparare la trasferta di Cagliari in programma sabato alle 15. Una seduta che per l'occasione è stata aperta a tutti i tifosi del Grifone.

Alcune centinaia di tifosi sono presenti in questi minuti a Pegli per assistere all'allenamento a porte aperte: applausi dagli spalti per i giocatori, e viceversa. Mister De Rossi, per la ripresa della preparazione, ritroverà i nazionali Ellertsson, Malinovskyi, Ostigard e Thorsby, dopo i rientri completati da Ekhator e Onana negli scorsi giorni e in attesa poi di quelli di Cuenca, Fini, Norton-Cuffy e Vasquez.

Seguono aggiornamenti da Pegli.