Empoli, calciatori in scadenza nel 2026: da Fulignati ad Ebuehi, 15 in bilico
Dopo la retrocessione in Serie B la dirigenza dell'Empoli ha scelto di costruire la rosa per affrontare il torneo cadetto puntando su numerosi giocatori approdati dal 'Castellani' con la formula del prestito: ben nove. Per i quali il futuro al di là dell'estate è tutto da scrivere. Così come per quattro elementi di proprietà del sodalizio del presidente Fabrizio Corsi.
Nove prestiti da valutare: in quattro con obbligo condizionato
Del gruppo di giocatori arrivati in azzurro a titolo temporaneo ben quattro prevedono l'obbligo di riscatto condizionato: Franco Carboni dall'Inter, Andrea Fulignati dalla Cremonese, Andrea Ghion dal Sassuolo, Matteo Lovato dalla Salernitana e Pietro Pellegri dal Torino. Solo un semplice 'diritto di riscatto', invece, per Rares Ilie dal Nizza, Brando Moruzzi dalla Juventus e Marco Nasti dalla Cremonese. Prestito secco, infine, per Nosa Obaretin dal Napoli.
Quattro giocatori di proprietà:
Un portiere, due difensori e altrettanti centrocampisti sono ad un passo dalla fine del proprio accordo: Tyronne Ebuehi e Nicolas Haas sono i casi più spinosi.
Empoli: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (9)
Franco Carboni (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Inter
Andrea Fulignati (Portiere) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Cremonese
Andrea Ghion (Centrocampista) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Sassuolo
Rares Ilie (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dal Nizza
Matteo Lovato (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Salernitana
Brando Moruzzi (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto dalla Juventus
Marco Nasti (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
Nosa Obaretin (Difensore) - Prestito dal Napoli
Pietro Pellegri (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Torino
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (4)
Tyronne Ebuehi (Difensore)
Nicolas Haas (Centrocampista)
Andrea Orlandi (Centrocampista)
Samuele Perisan (Portiere)
Lorenzo Tosto (Difensore)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025
