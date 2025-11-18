Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marangon: "Roma e Bologna stanno meritando di poter lottare per lo scudetto"

Oggi alle 16:17
L'ex calciatore Luciano Marangon è intervenuto a TMW Radio durante il programma Maracanà.

Che cosa rimane di questa ultima debacle dell'Italia?
"L'Italia sulla carta dovrebbe essere una Nazionale come le altre big. Non si possono mancare certi appuntamenti, mentre noi rischiamo di mancare il terzo Mondiale. Sarebbe una tragedia. Comunque i problemi andrebbero individuati alla base, ossia nei parametri della Federazione e nel fatto che nelle squadre di Serie A giochino soprattutto calciatori stranieri".

Perché non nascono più i campioni in Italia?
"Intanto in Italia siamo troppo soggetti al risultato. Io in Serie A ho esordito a 17 anni mentre oggi le società importanti non rischiano più. Poi nella Juventus quando andavo alla scuola calcio, prima che mi prendesse la Juventus a tredici anni, venivamo seguiti ventiquattr’ore su ventiquattro e c’era sempre il pallone negli allenamenti. Oggi invece i genitori convincono i loro figli che sono i più forti e che è l’allenatore che non capisce niente”.

A Napoli la tregua fra Conte e il Napoli può essere permanente o meno?
“Dal mio punto di vista vedo una squadra sul livello dell’ altre, mentre ad inizio stagione veniva dipinta come un’ammazza campionato. Ad oggi invece faccio il tifo per Roma e Bologna, che stanno meritando di poter lottare per lo scudetto. In particolare la squadra di Italiano sta facendo molto bene ed è solo a tre punti dalla vetta. Per il Napoli comunque dipende molto da Conte".

