TMW Verre ripensa alla sua carriera: "I giovani devono giocare. Potessi tornare indietro..."

Valerio Verre nella giornata di oggi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com' per smentire l'ipotesi circolata negli ultimi giorni circa un suo ritiro dal calcio giocato dopo la risoluzione del contratto col Palermo avvenuta lo scorso martedì. Nel corso del botta e risposta il centrocampista classe '94 che ora cerca una nuova squadra con cui ripartire da gennaio ha parlato anche della sua carriera. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Verre nell'estate 2012 si trasferì a Siena nell'ambito dell'operazione che portò Mattia Destro nella Capitale. Poi ha vestito in tre circostanze diverse la maglia del Palermo, per quattro volte ha giocato nella Sampdoria, due volte nel Perugia e poi ha militato in altri tre club: Pescara Hellas Verona ed Empoli. "Rimpianti per quella che è stata la tua carriera? Forse avrei fatto scelte diverse - ha detto il centrocampista oggi svincolati ai microfoni di TMW -, appena uscito dal settore giovanile della Roma probabilmente avrei dovuto privilegiare il progetto e non la categoria. Un giocatore deve giocare, un giovane deve giocare e mostrare le sue qualità. Magari avrei fatto un po' di gavetta in più in Serie B. Però poi è anche vero che ognuno ha quello che ha seminato. Sono uscito un po' più tardi, ma ormai ho una carriera lunga alle spalle che parla per me. Alla lunga ognuno ha quello che si merita".

Verre adesso cerca una nuova avventura. Ha chiuso le porte a un ritorno alla Sampdoria, ma per il resto non si preclude nulla: "Sono aperto a tutto, sia in Italia che all'estero. Cerco nuove sfide stimolanti. C'è un campionato estero che ti affascina particolarmente? Magari qualche anno fa avrei detto la Spagna e dato priorità a quello spagnolo. Ma adesso è diverso, non mi precludo nulla".

