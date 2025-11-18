TMW Lega B, Bedin: "Ci sono tanti Pio Esposito, dobbiamo dar spazio ai nostri giovani"

Nel corso del prestigioso evento Social Football Summit, che quest'anno si sta svolgendo a Torino presso l''Allianz Stadium', è intervenuto anche il presidente della Lega B Paolo Bedin, che ha parlato dal palco per un punto della situazione sulla categoria cadetta.

Ecco le sue parole: "Da 10 anni la Lega non andava a chiedere il sentimento, le opinioni dei tifosi, che sono il nostro interlocutore privilegiato: adesso lo abbiamo, fatto con un partner come Nielsen, oltre a quesiti con risultanze utili. Ci guideranno nell’operato. È un momento complesso per interrogarsi su sostenibilità economica, nuove fruizioni di coinvolgimento per tifosi non solo allo stadio o in tv ma anche su altri mezzi comunicativi innovativi da intercettare. Il nostro sistema necessita di stakeholder come broadcaster, sponsor, partner che permettono al sistema di sfruttare visibilità, poi delle istituzioni sportive e governative, con le quali le interlocuzioni devono essere continuative e allargate ad altre tematiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita".

Il discorso va quindi ai giocatori italiani: "È un numero ancora da incrementare quello degli Under 21, come è ancora da rafforzare il 45% degli Under 23. Numeri che confermano la mission della Serie B, ma che vanno appunto rafforzati. Ci stiamo interrogando su cosa poter fare di più per portare giovani italiani a giocare in Serie A e poi andare in Nazionale. Ci sono tanti Pio Esposito, sta a noi avere la capacità di dare spazio ai nostri giovani e sta alla Serie A dare fiducia ai giovani di talento che crescono nelle categorie inferiori".

Una nota poi al campionato: "Nei campionati europei, la nostra B ha avuto la minor differenza tra la quintultima e la prima squadra che non è stata promossa. È un campionato imprevedibile, con risultati sorprendenti, che rendono imprevedibile il torneo e difficili le cose a chi parte con i favori del pronostico. DAZN è il nostro licenziatario ufficiale, a novembre abbiamo dato il via al canale trasmesso su due piattaforme con buoni risultati. Siamo a meno di un anno di vita della nuova creatura, sono strade da percorrere per intercettare massimo possibile di fan e promuovere il prodotto".