Sassuolo, niente pullman al Maradona. Coraggio e gioco ma 0 punti. Ora però non puoi sbagliare

Juventus, Roma, Napoli in sequenza: calendario nemico e zero punti per il Sassuolo. Il trittico infernale è finito e dalla prossima settimana non ci saranno più scuse perché il Sassuolo avrà 'l'obbligo' di vincere per spazzare via i brutti pensieri e per ritrovare il sorriso dopo 7 gare senza successi ma coraggio e gioco ci sono. Il Sassuolo si è presentato al Maradona 'spavaldo e fiero' nonostante le assenze. Se recrimina il Napoli per le assenze dei vari Anguissa, De Bruyne, Lukaku e compagnia, altrettanto può fare il Sassuolo di Grosso, arrivato a Napoli senza Berardi, Thorstvedt, Koné, Candé, Boloca, Pieragnolo e Volpato. Le prime tre assenze sono pesanti ma anche quella di Volpato non è da sottovalutare perché manca il sostituto del sostituto.

Attacco spuntato

Nonostante un centrocampo ridisegnato per due terzi, il Sassuolo ha trovato il modo di fare la partita e di restare in gara fino alla fine, andando al tiro 21 volte contro le 11 dei padroni di casa, centrando la porta però solo in 4 occasioni. Ecco, se una cosa si può rimproverare alla formazione di Grosso è proprio lo scarso cinismo. Contro Juve, Roma, Napoli 0 gol fatti. Pinamonti non segna da 9 gare e non tira nello specchio da 4 partite, Laurienté è in crescita ma ancora non graffia. Manca Berardi, che dovrebbe tornare proprio domenica prossima con la Cremonese e servono rinforzi dal mercato per puntellare la rosa perché le altre corrono e si stanno rinforzando.

La scelta di Grosso

Menzione d'onore per Fabio Grosso. Non cambia fisionomia e filosofia, non si snatura nonostante i pari di Verona e Parma al Maradona che avevano dettato la via, sceglie di 'morire' con le sue idee e alla fine ha ragione perché il Sassuolo non piazza il pullman davanti la difesa e, nonostante sia passato in svantaggio dopo appena 7 minuti, gioca e per larghi tratti fa la partita, creando più pericoli rispetto al Napoli e andando via dal Maradona con tanti rimpianti. La migliore delle tre prove giocate con le big nonostante si ritrovi anche ieri a mani vuote ma la prestazione del Maradona deve essere uno step per ripartire con Cremonese e Pisa nelle prossime due sfide.