Live TMW Sassuolo, Pinamonti: "Belli gli applausi. Il doppio rosso ha influenzato la partita"

14.56 - Dopo la sfida contro il Genoa, il l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

15.36 - Inizia la conferenza stampa di Andrea Pinamonti.

Gli applausi a fine partita?

"Non danno dei punti ma siamo dispiaciuti per la sconfitta. Resta comunque una cosa che mi porterò dentro perché non capita sempre che una tifoseria avversaria faccia una cosa per un giocatore. Me lo porterò dentro ma significa che ho lasciato qualcosa di buono la passata stagione ed è la cosa di cui sono più contento".

L'andare in dieci contro dieci?

"Non solo a noi. Ha proprio influenzato l'andamento della partita. La doppia espulsione ha cambiato qualcosa però come lo era per noi lo era anche per loro. Potevamo fare qualcosa di più nel secondo tempo, è andata così".

La fascia da capitano?

"Mi fa sicuramente piacere. La settimana scorsa mi hanno premiato con le 100 presenze. Non sono più l'ultimo arrivato a Sassuolo e mi sento di dare dei consigli ai ragazzi più giovani. La fascia aumenta di responsabilità".

Ostigard ha detto che nella doppia espulsione Berardi ha messo le mani al collo a Vitinha.

"Non sono d'accordo con Ostigard perché ero lì nel casino che si è creato. In una partita così può starci un po' di tensione ma non c'erano i presupposti per una doppia espulsione. C'è stato un ammucchiamento ma non gli estremi per il doppio rosso. Ho parlato con Domenico e non si aspettava questo rosso".

La doppia espulsione vi ha avvantaggiato?

"Non è certo per l'uscita di Domenico che siamo migliorati. Tutti noi con lui abbiamo un valore aggiunto. Per me è stato un'esplosione che ha penalizzato l'andamento generale della gara".

Ve la siete giocata a viso aperto.

"Siamo contenti di quello che sta facendo il mister con noi e dei consigli che ci dà e noi stiamo cercando di seguirlo facendo il meglio possibile".

15.39 - Termina la conferenza stampa di Andrea Pinamonti.