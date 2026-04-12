Live TMW Genoa, Ostigard: "Vittoria molto importante. Giocare in questo stadio è speciale"

14.55 - Fra poco il difensore del Genoa Leo Ostigard interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" per analizzare il match contro il Sassuolo. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

15.30 - Inizia la conferenza stampa di Leo Ostigard.

Vittoria importante.

"E' molto improntante. Volevamo vincere questa partita. Dopo la sconfitta contro l'Udinese non eravamo contenti. Oggi volevamo i tre punti per la squadra e per i tifosi che allo stadio sono stati favolosi. E' bello giocare questo stadio".

La doppia espulsione ha aiutato di più il Sassuolo?

"Nel primo tempo, quando eravamo in undici, abbiamo giocato molto bene. Berardi ha messo le mani al collo a Vitinha ed Ellertsson era lì vicino e li ha divisi. Mi spiace per l'espulsione di Ellertsson".

Sentite la differenza fra giocare in casa e fuori casa?

"Giocare nel nostro stadio è qualcosa di speciale. All'inizio della stagione abbiamo però avuto problemi perdendo molti punti in casa ma questo stadio è qualcosa di speciale".

Il gol di Ekuban?

"E' un gol da Barcellona. Messias ha grande qualità e quando entra in campo fa sempre qualcosa di speciale. E' un gol importante e sono felice per Ekuban ma anche per Sabelli. Avevo una grande sensazione nel secondo tempo".

15.35 - Termina la conferenza stampa di Leo Ostigard.