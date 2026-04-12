Genoa-Sassuolo, espulsi Berardi e Ellertsson all'intervallo: le versioni di De Rossi e Grosso

Uno degli episodi clou di Genoa-Sassuolo, partita valevole per la 32^ giornata della Serie A 2025/26 che è andata in scena oggi alle ore 15, è stata senza dubbio la duplice espulsione avvenuta al rientro negli spogliatoi per l'intervallo tra primo e secondo tempo, ai danni di Domenico Berardi e di Mikael Ellertsson, avvenuta in circostanze ancora poco chiare e per la cui verità, almeno quella che ha spinto l'arbitro a cacciare entrambi dal campo, ci sarà da attendere verosimilmente il comunicato del Giudice Sportivo.

Intanto, però, dalle interviste del post-partita di Daniele De Rossi e di Fabio Grosso, possiamo provare almeno a ricostruire le verità dei due allenatori.

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha così detto la sua sull'episodio nell'intervista a Sky Sport: "Ci sono state sostituzioni che non ci aspettavamo, un po' di confusione. Abbiamo perso gran parte dell'intervallo a calmare gli animi, sia che io Fabio (Grosso, allenatore del Sassuolo, ndr) dopo un buon primo tempo. Era una partita da non innervosire perché stavamo andando bene".

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha invece dato la sua versione dei fatti in conferenza stampa: "Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Dalle immagini non si vede un granché. E' un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11, Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L'arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso".