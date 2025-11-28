Sassuolo, Thorstvedt: "Como ottima squadra, ma abbiamo avuto ottime occasioni"
Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Il Como è un'ottima squadra, ma abbiamo creato diverse occasioni per fare gol. Tante volte, nel primo tempo, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e sono d'accordo col mister quando dice che c'è un pizzico di rimpianto. Affrontare Nico Paz non è semplice: è ancora giovane, ma ha qualità. La mia prestazione? Sono un calciatore a cui piace molto entrare in area per rendermi pericoloso in zona gol. Oggi non ho creato tanto, ma voglio incidere maggiormente anche in termini di assist".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
