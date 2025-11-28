Live TMW Como, Fabregas: "Piedi per terra. Inter? La più forte in Italia insieme al Napoli"

23.05 - Il Como non si ferma più e con il 2-0 al Sassuolo sale al quarto posto in classifica di Serie A, allungando la striscia di risultati utili consecutivi a 11. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa.

Undici risultati di fila positivi...

"Difensivamente non siamo stati la solita squadra. Si perdeva la palla, non siamo stati al top oggi. L'ho detto alla squadra. Poi siamo migliorati molto, ho visto una squadra dominante. Nel secondo tempo potevamo concretizzare molto meglio, dobbiamo essere più bravi a chiudere la partita. Ma abbiamo giocato contro una squadra con un attacco forte, da Laurienté a Volpato e Berardi. Era una prova importante per noi".

Moreno alla miglior partita di sempre.

"Sono molto contento per lui. Sembra banale, ma giornate come oggi rinforzano il gruppo. Faccio scelte calcistiche, ma bisogna anche capire che nessuno si senta da solo, che nessuno è fuori. Lui non ha giocato tanto ma ha fatto una grande prestazione. Tutta la panchina e lo staff lo hanno appoggiato in questo senso".

La prossima con l'Inter...

"Piano piano, piedi per terra. Abbiamo bisogno di continuità, di gareggiare bene. Contro le grandi abbiamo perso, pareggiato e vinto alle volte la scorsa stagione, quest'anno dobbiamo alzare di più il livello. L'Inter continua ad essere la squadra più forte in Italia, insieme al Napoli. Sarà una partita importante per noi, per vedere il nostro livello. E questo deve portare alla squadra una grande energia, per fare una prestazione a mente libera. Questo però è un percorso iniziato da anni, per me è iniziato da due anni, anche se è cominciato tutto dalla D. Ma abbiamo cambiato la mentalità, la cultura del lavoro, grazie al presidente e allo staff forte che abbiamo. Siamo il Como, una società piccola ma con grande cuore e un grande piano. Gradualmente cresceremo e in 6-7 anni ce la giocheremo contro le più forti. Noi siamo una squadra da 2 anni, è molto poco, ma siamo già molto avanti rispetto a quanto mi aspettassi".

TMW - Se a Torino si è contenuto e ha trattenuto anche la squadra per il 5-0, stavolta si è messo anche a saltare in cerchio con tutto il team. Che emozioni prova e fin dove pensa di spingersi?

"Questa è una cosa che facciamo spesso, è un rituale dopo una vittoria. Per me è importantissimo aver vinto oggi. Poi avevo promesso qualcosa a loro in cambio di un gol su calcio piazzato, ma alla fine non ci ho pensato e dovrò farlo (ride, ndr). Con il Torino non volevo infierire per il risultato pesante, per questo ho reagito così là. Ma oggi era un momento diverso, ce lo siamo goduti un attimo".

23.52 - Finisce la conferenza stampa.