Bucciantini sul Bologna: "È piacevolezza. Mette il campo in discesa"
Contro il Salisburgo in Europa League il Bologna ha fornito una delle più belle versioni di sé di tutta la gestione di Vincenzo Italiano. Questo il pensiero sulla prestazione del club felsineo di Marco Bucciantini opinionista di SkySport.
"Il Bologna ora è piacevolezza e da qualche tempo a questa parte ha messo il campo in discesa. Tutto è festa, la squadra è limpida e riesce a fare tutto. La città ovviamente sogna e il progetto è da ammirare e studiare, soprattutto è da applaudire. I ragazzi di Italiano spingono sempre e fanno calcio in qualsiasi situazione".
Questo il tabellino del match:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem (24' st Vitik), Lucumì, Miranda; Pobega (29' st Moro), Ferguson; Orsolini, Odgaard (24' st Fabbian), Bernardeschi (24' st Dominguez); Dallinga. Allenatore: Italiano
Salisburgo (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo (14' st Ratkov), Bidstrup, Diabate (14' st Alajbegovic), Bischoff (28' st Lukic); Baidoo, Vertessen (28' st Aguilar). Allenatore: Letsch
Arbitro: Pajac
Marcatori: 26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 6' st Dallinga (B), 8' st Bernardeschi (B), 20' st Ratkov (S), 41' st Orsolini (B)
Ammoniti: Vertessen (S), Yeo (S)
