Como, Fabregas: "Siamo una grande famiglia, con la forza dei tifosi è tutto più semplice"

"Sono molto felice, chiunque scende in campo riesce a dare un grosso contributo e questa è la cosa più bella per un allenatore. Oggi abbiamo festeggiato tanto a fine partita perchè siamo una grande famiglia e lavoriamo tanto per vivere serate di questo genere. Mi riferisco non solo ai calciatori, ma a tante altre persone che spingono per aiutarci a raggiungere i risultati. Voglio un gruppo che abbia fame, solo in questo modo si può alzare il livello. Nella nostra famiglia includo anche la tifoseria e la società: più componenti sono unite e più potremo ottenere risultati positivi. Il gol di Alberto Moreno? Dal primo minuto di ritiro abbiamo lavorato tanto sull'intensità, sui movimenti e sugli inserimenti.

Ci sono delle situazioni codificate, ovviamente impossibili se non ci fossero le qualità del calciatore. E' stato bello vedere che si è buttato con coraggio tra difensore e portiere senza avere paura. Voglio però soffermarmi anche su una fase del secondo tempo in cui abbiamo abbassato l'intensità: abbiamo avuto conferma che non possiamo permetterci distrazioni. Ora prepareremo la partita contro l'Inter, ogni settimana la serie A propone esami difficili e andremo a San Siro per fare una buona prestazione contro chi sta facendo benissimo da anni". Queste le dichiarazioni a DAZN del tecnico del Como Cesc Fabregas.