Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"

Nel corso del suo intervento sull'edizione odierna di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese ha analizzato l'arbitraggio di Andrea Calzavara nel corso del match fra Sassuolo e Torino, vinto poi 1-0 dai granata: "Il primo episodio arriva in occasione di un contatto tra Adams e Doig in area di rigore. Calzavara concede il penalty e ammonisce il difensore, poi viene correttamente richiamato al monitor per un fallo a inizio azione di Tameze su Matic"

Meno dubbio, anzi nessuno, in occasione del rigore concesso nel secondo tempo: è "evidente il fallo di Doig su Simeone, con Calzavara che non ha dubbi già in campo". Venendo invece alle analisi delle ammonizioni, ci sta il primo giallo del match arriva per Matic "che interrompe un’azione promettente di Vlasic". Quello di Walukiewicz viene considerato invece eccessivo, in quanto lui e Gineitis "entrano insieme - in scivolata - sul pallone. Lo stesso difensore ex granata rischia il secondo giallo poco dopo per un intervento su Ismajli, ma riesce a evitare il contatto".

Venendo al secondo tempo è corretta l’ammonizione per Ilic, "in ritardo su Volpato". Troppo severo l'arbitro in occasione del cartellini giallo sventolato a Idzes che "prova a interrompere un contropiede con una trattenuta su Adams, non riuscendoci, e l’azione si conclude con il tiro di Simeone".