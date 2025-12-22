Piove sul bagnato in casa Spezia: Bandinelli a rischio per la gara con il Pescara
Piove sul bagnato in casa Spezia. Non bastasse il ko con il Frosinone nell'ultimo turno e il penultimo posto in coabitazione con Mantova e Sampdoria, mister Donadoni dovrà fare i conti anche sulle condizioni fisiche di uno dei suoi migliori giocatori, Filippo Bandinelli.
Uscito malconcio dalla gara con il Frosinone, il giocatore sarà valutato nelle prossime ore. Come si legge su cittadellaspezia.it, il club spera che il suo centrocampista abbia patito solo stanchezza, ma il timore è che sotto ci sia dell’altro che possa mettere a rischio la sua presenza contro il Pescara
