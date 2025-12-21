Juve-Roma, Calvarese promuove Sozza: "Bremer-Pellegrini non è rigore, ok le ammonizioni"

Buona direzione di gara per Simone Sozza nel match di ieri sera fra la Juventus e la Roma vinto per 2-1 dagli uomini di Spalletti grazie ai gol di Conceiçao e Openda, per i giallorossi a segno Baldanzi. E' il giudizio di Gianpaolo Calvarese sull'edizione odierna di Tuttosport: "L’unica imprecisione della prima frazione è un fallo non ravvisato di Cristante su Thuram nei pressi dell’area romanista. Il primo giallo della gara è per Matias Soulè, che entra con molta foga su Pierre Kalulu: provvedimento giusto. Corretto poco dopo anche quello per Francisco Conceição per un fallo su Gianluca Mancini".

Il contatto in area tra Gleison Bremer e Lorenzo Pellegrini non è calcio di rigore in quanto il tocco "non è falloso" spiega l'ex fischietto. In occasione della rete del 2-1 è "regolare il recupero del pallone da parte di Wesley su Edon Zhegrova".

Sono corrette anche le ammonizioni comminate a Manu Koné "che ferma Kenan Yildiz lanciato in ripartenza" e per Bryan Cristante che interviene in maniera fallosa su Jonathan David "che ha già scaricato il pallone" quindi meritevole di sanzione. "L’ultimo ammonito è Weston McKennie che - ha concluso l'ex direttore di gara - stende Wesley poco lontano dalla trequarti".