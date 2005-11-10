La scelta a sorpresa da Amorim che, però, ha rimesso tutto sulla strada maestra

Sei assenze pesanti, una formazione sorprendente, una prestazione organizzata: il Milan vince convincendo a Udine. 0-2 il risultato finale, grazie alla rete nel primo tempo di Pulisic e a quella nella ripresa di Hutchinson. I rossoneri, dopo otto partite di campionato, sono ancora imbattuti e si trovano al terzo posto in classifica, a pari punti con la Roma e a meno quattro punti dalle capoliste Inter e Lazio.

LE PAROLE DI AMORIM

Amorim, tanto criticato negli ultimi giorni per le scelte e per la prestazione di Bournemouth, ha risposto in maniera soddisfacente sul campo, dimostrando tanta personalità poi davanti ai microfoni: “Sono felice per i giocatori e orgoglioso. Dicevamo di voler essere competitivi fin da subito e l’abbiamo dimostrato. Sono veramente contento e orgoglioso per la squadra, ora dobbiamo pensare alla prossima. Tutti hanno infortuni. Quindi tutti i calciatori devono essere pronti. Il mio lavoro non è solo vincere, ma è anche garantire un futuro al Milan. Abbiamo un sacco di infortuni, questi giocatori mi hanno dimostrato di essere pronti a gestire la pressione di giocare per questo club. Sono davvero felice, quando sono in campo voglio io sono il responsabile e voglio che facciano bene. Dobbiamo lavorare su tante cose. Ma sono orgoglioso perché non abbiamo avuto tempo di lavorare su cosa non è andato nell’ultima partita. Solo in video. Se devo dire la verità, nelle ultime settimane praticamente non ci stiamo allenando, quindi sono veramente orgoglioso”. Amorim non deve essere messo in discussione ad ogni minimo passo falso, ma va lasciato lavorare per essere poi aiutato a gennaio col mercato.