Il punto sulla Serie B: Palermo vola, Mantova insegue, Modena e Ascoli prove di forza
Andrea Carlino
L’ottava giornata di Serie B traccia un solco chiarissimo in vetta, regala valanghe di gol e lascia dietro di sé una scia di verdetti pesanti, confermando ancora una volta l'imprevedibilità del campionato cadetto.
La capolista Palermo continua la sua corsa senza freni superando 2-1 la Carrarese al Barbera. A sbloccare il match è Johnsen al 26', ma i toscani trovano la forza di pareggiare al 74' con Rubino; ci pensa poi Vavassori all'80' a regalare i tre punti ai rosanero, che volano così a quota 22 punti in classifica. Alle sue spalle tiene botta il Mantova (17 punti), che sbanca il campo della Virtus Entella con un gol lampo di Gliozzi in apertura (12').
Tra i risultati più fragorosi del turno c'è sicuramente la travolgente vittoria dell'Ascoli, che dopo essere andato in svantaggio a Catanzaro (rete di Koffi al 18') ribalta la partita travolgendo i calabresi con uno storico 1-6. Protagonista Gori con una doppietta (21' e 76'), affiancato dai gol di Acampora, Gattoni, Corradini e Milanese. Con questo successo i marchigiani salgono a 15 punti. In grande spolvero anche il Modena, che liquida la pratica Cesena con un perentorio 3-0 già chiuso nel primo tempo grazie alla doppietta del "Gallo" Belotti (14' e 31') e al sigillo di Folino al 34', arrampicandosi al terzo posto con 16 punti.
Tris d'autorità del Benevento che passa sul campo dell'Arezzo (0-3) nella ripresa grazie ai gol di Siatounis, Okereke e Mignani, portandosi a quota 14 punti (a pari merito con il Pisa, fermato sull'1-1 nell'ostica trasferta contro l'Hellas Verona).
Continuano a far rumore i successi esterni: Il Vicenza regola l'Empoli per 0-2 (Rauti e Pellizzari), la Juve Stabia ottiene tre punti d'oro sul campo della Cremonese grazie a Bellich (0-1), una vittoria fondamentale per risalire la china vista la penalizzazione di 4 punti. Il Padova sbanca, invece, Avellino (0-1 con la rete di Zuelli).
Finisce invece in parità la sfida tra Südtirol e Sampdoria (1-1): i blucerchiati sbloccano la gara al 34' con Verschaeren e assaporano la vittoria fino ai minuti di recupero, ma al 96' Molina trasforma il rigore che regala il pari agli altoatesini. Un punto che muove la classifica ma lascia l'amaro in bocca alla Samp, che resta al penultimo posto con soli 5 punti, davanti al solo Catanzaro (4) con Gorgone che viene esonerato al termine del match perso in casa contro l'Ascoli.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Venerdì 23 ottobre 2026
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 ottobre 2026
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Catanzaro-Ascoli 1-6
18' Koffi (C), 21' e 76' Gori (A), 32' Acampora (A), 36' Gattoni (A), 45+1' Corradini (A), 53' Milanese (A)
Arezzo-Benevento 0-3
49' Siatounis, 66' Okereke, 87' Mignani
Domenica 25 ottobre 2026
Palermo-Carrarese 2-1
26' Johnsen (P), 74' Rubino (C), 80' Vavassori (P)
Hellas Verona-Pisa 1-1
51' Iannoni (H), 84' Marras (P)
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 22
Mantova 17
Modena 16
Ascoli 15
Benevento 14
Pisa 14
Sudtirol 13
Avellino 11
Padova 10
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9
Hellas Verona 9
Juve Stabia 8°
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Cremonese 6
Sampdoria 5
Catanzaro 4
* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva
PROSSIMO TURNO - 9ª GIORNATA
Martedì 27 ottobre 2026
Benevento-Catanzaro (ore 19:00)
Ascoli-Sampdoria (ore 20:00)
Cesena-Empoli (ore 20:00)
Vicenza-Modena (ore 20:00)
Mantova-Cremonese (ore 20:00)
Padova-Sudtirol (ore 20:00)
Virtus Entella-Avellino (ore 20:00)
Mercoledì 28 ottobre 2026
Pisa-Palermo (ore 19:00)
Carrarese-Arezzo (ore 20:00)
Juve Stabia-Hellas Verona (ore 20:00)