I 30 candidati al Pallone d'Oro: chi sarà l'erede di Rodri e Dembelé?

Dopo Rodri e Ousmane Dembelé. Perché pure nel Pallone d'Oro è finita l'era dei due sempiterni Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, sebbene il Cristiano di Portogallo manchi anche quest'anno e che il Leo d'Argentina, dopo un anno sabbatico d'assenza dal lotto dei candidati ci sia. Però non sarà lui, il Dios col diez, ad alzare la palla dorata a Londra, stavolta, perché Parigi val bene un Messi e figuriamoci otto.

La lista dei candidati

Jude Bellingham (Real Madrid); Pau Cubarsí (Barcellona); Marc Cucurella (Real Madrid); Ousmane Dembélé (Psg); Luis Díaz (Bayern Monaco); Bruno Fernandes (Manchester United); Gabriel (Arsenal); Erling Haaland (Manchester City); Achraf Hakimi (Psg); Harry Kane (Bayern Monaco); Khvitcha Kvaratskhelia (Psg); Lamine Yamal (Barcellona); Sadio Mané (Al-Nassr); Marquinhos (Psg); Lautaro Martínez (Inter); Kylian Mbappé (Real Madrid); Nuno Mendes (Psg); Lionel Messi (Inter Miami); João Neves (Psg); Michael Olise (Bayern Monaco); Willian Pacho (Psg); Julián Quiñones (Al-Qadsiah); Declan Rice (Arsenal); Rodri (Barcellona); Fabián Ruiz (Psg); William Saliba (Arsenal); Ferran Torres (Psg); Dayot Upamecano (Bayern Monaco); Vinícius Jr. (Real Madrid); Vitinha (Psg).

I favoriti

I bookmakers dicono Lamine Yamal, che già avrebbe prenotato una festa d'onore con tutta la famiglia a Parigi e poi pure a Barcellona. Quanto pesa il Mondiale, quanto pesa la Champions? Lamine il primo sì, è vero, l'ha vinto, ma non da protagonista assoluto. Quanto Fabian Ruiz, semmai, che sarebbe candidato alla doppietta, ma insomma dopo Rodri e Dembelé forse c'è da aspettarsi un uomo copertina. Uno come Kvicha Kvaratskhelia? No, niente Mondiale, e ora pure stampelle. E poi il PSG oggi gioca, partita rinviata contro il Lione, a Londra ci sarà solo Ousmane, e allora chissà che non sia un indizio. Harry Kane pare il primo contendente, per quel che ha fatto e (finalmente) vinto in carriera, non pare l'anno di Erling Haaland causa Manchester City (che smacco sarebbe per il calcio tutto se i Citizens avessero il Balon d'Or, ma tra Champions e Mondiale pur importante ma non glorioso così non sarà) e allora chissà che Kylian Mbappé non sbuchi da dietro la curva a braccia e sfera dorata alzate. Trenta nomi, uno solo dalla Serie A, nessun italiano, c'è pure Julian Quinones e ci spiegheranno magari anche perché.