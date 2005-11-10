Juve, vittoria a metà: il secondo tempo resta un campanello d’allarme

La Juventus, ieri, ha battuto il Lecce per 0-2, ma di certo non può dire di essere guarita. I bianconeri sono una squadra malata e il successo del Via del Mare è una pillola che può alleviare temporaneamente il dolore. Ma per attestare la guarigione della Juventus serviranno prestazioni diverse e una continuità che, fino a ora, è stata una chimera. Spalletti si è messo in tasca i tre punti, ma deve essere consapevole che, dopo un buon primo tempo, la squadra ha giocato una brutta ripresa. Il tecnico di Certaldo dovrà essere conscio del fatto che giocare un solo tempo non sarà sufficiente. Il 3-5-2 ha fatto sentire la squadra più coperta, ma non potrà essere una soluzione valida da portare avanti per tutto l'anno, anche perché in rosa ci sono sei esterni che rischierebbero di non trovare spazio. Adesso la Juventus deve guardare avanti con un po' meno pressione, vista la vittoria di Lecce, ma la strada sarà ancora lunga e tortuosa, anche alla luce dei tanti, troppi infortuni.

Spalletti soddisfatto a metà

Spalletti, al termine della gara contro il Lecce, ha parlato in conferenza stampa, ma non ha voluto soffermarsi più di tanto sulle tante assenze dovute agli infortuni: "Non mi interessa parlare di chi non c'è, anche se ne mancano tanti. Io non vado a giocare la prossima partita con gli infortunati, io vado ad avere la possibilità di rimettere al loro posto le cose con chi c'è. Bisogna misurarsi a muso duro con la forza d'urto a mille, come abbiamo fatto stasera, duellando a tutto campo. Quello è il comportamento giusto". Il tecnico di Certaldo, però, è rimasto molto deluso dal secondo tempo della sua squadra: "Il secondo tempo non mi va bene, non siamo andati con convinzione per guadagnare metri nella partita. Fra avere coraggio scriteriato ed essere più timoroso, dico che è meglio avere la testa lucida. Nella scelta fatta non hanno concesso niente, però mi sarebbe piaciuto se avessero sfruttato meglio le scelte tattiche del Lecce, provando poi effettivamente a chiuderla. Nel primo tempo ci sono tante situazioni che potevamo sfruttare e non abbiamo fatto, oltre al 2-0". Spalletti ha poi sottolineato cosa servirà fare nelle prossime sfide per uscire da questo momento difficile: "Il secondo tempo è una gestione in virtù del risultato, sappiamo di non essere dove vogliamo, il gruppo ha potenzialità superiori rispetto a quello che stiamo facendo, ma il calcio non ti regala niente, se vuoi qualcosa te la devi andare a prendere. Questo è il momento in cui bisogna metterci ancora di più, è come lasci la maglia che fa vedere il tuo spessore di uomo".

Lucumì dedica la vittoria ai tifosi

Chi sicuramente soffre di più per questo momento difficile della Juventus sono i tifosi. Per questo motivo, Jhon Lucumì ha voluto dedicare il successo al popolo bianconero: "Abbiamo giocato per tutti noi e per i tifosi, che meritano tanto. Giochiamo per vincere e per stare in alto in classifica”. In conferenza stampa, il numero 26 bianconero ha anche commentato la prestazione della squadra contro il Lecce: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo perso troppi palloni e il Lecce ha ripreso fiducia. Abbiamo lottato insieme e questo è importante, la Serie A è questa, bisogna saper difendere bene”. Lucumì ha disputato una buona partita e ha dimostrato di sapersi adattare bene alla difesa a tre, al fianco di Bremer e Gatti. Una prestazione incoraggiante per il difensore, che potrà rappresentare una risorsa importante per Spalletti. La vittoria contro il Lecce, intanto, permette alla Juventus di ritrovare un po' di serenità, ma servirà molto altro per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. I tre punti sono un primo passo, ma la squadra dovrà dimostrare di saper dare continuità ai risultati e alle prestazioni.