Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional

Thuram è diventato il simbolo dell'attuale gestione del mezzo tecnologico. A voler essere benevoli, discutibile. L'attaccante dell'Inter in queste prime otto giornate di campionato è stato vittima di due evidenti errori arbitrali dentro le aree di rigore avversarie. Due episodi che non sono stati valutati correttamente dai direttori di gara. Episodi che, visto il chiaro ed evidente errore, avrebbero dovuto suggerire la chiamata del Var, Invece, niente. Facciamo riferimento a questi due casi che non hanno avuto conseguenze sul risultato visto che l'Inter è riuscita a vincere sia a Bologna che, ieri, al Meazza contro la Fiorentina. E che quindi possono essere valutati senza che siano o siano stati oggetto di furiose polemiche.

ORSATO DEVE SPIEGARE

Il dialogo arbitri-stampa e di conseguenza spettatori è fondamentale. Rocchi, nel tentativo di fare chiarezza su certe modalità arbitrali, ha sempre spiegato quali erano gli indirizzi trasmessi alla sua squadra. Orsato dovrebbe spiegare a giocatori e tifosi perchè il Var non è intervenuto sul contatto chiaro tra Darmian e Thuram (arbitro Doveri) e su quello altrettanto evidente tra Valdepenas e Thuram (arbitro Mariani). Parliamo, tra l'altro di due direttori di gara bravi ed esperti. Che in questo caso non sono stati aiutati. Così non va. Mi chiedo come avrebbe reagito il Presidente Marotta se le due gare in questione fossero finite con risultati negativi per l'Inter. La gestione del Var suggerita dal Designatore non è figlia di una filosofia mondiale ma di una sua precisa indicazione. Siamo solo all'inizio del campionato, non siamo ancora nella fase bollente dove ogni punto sarà decisivo. Orsato riporti il Var nella sua giusta dimensione oppure spieghi perchè dobbiamo accettare passivamente errori così clamorosi