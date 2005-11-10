Carrarese, Rubino: "Palermo micidiale, ma noi a testa altissima. Pagliuca dà entusiasmo"

Tommaso Rubino, attaccante della Carrarese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la brutta sconfitta per 2-1 ottenuta in casa del Palermo, più preparata. Ecco quanto ha raccolto TuttoPalermo.net: "Siamo partiti benissimo, sono contentissimo del gruppo e della squadra che siamo. Ce la siamo giocata a viso aperto contro un Palermo che in questo momento è micidiale. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, li sentiamo sempre accanto a noi.

Dopo il pareggio è magari entrato un fattore mentale, ci siamo abbassati. Hanno iniziato ad attaccare fotte e poi in un rimpallo hanno fatto gol, la squadra è stata lì fino al 93′. Pagliuca ci ha dato tanto entusiasmo, ci ha unito come gruppo e dato tante idee di calcio. La vittoria di Padova ha dato un bell’apporto morale”.