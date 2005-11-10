Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"

“Ancora una volta usciamo col rammarico di non aver portato a casa una vittoria. Siamo andati in vantaggio e dopo siamo calati troppo. Nel finale il Pisa è venuto fuori e ha pareggiato. Un'altra doccia fredda, sperando di riuscire a trovare i 3 punti nella prossima gara”. Così in sintesi il giocatore del Verona, Edoardo Iannoni, al termine del match pareggiato 1-1 contro il Pisa.

Prosegue il nr 44, autore del gol del momentaneo 1-0: “Il mio gol? Fa sempre tanto piacere. Sono contento - come riportato da TGGialloblu - ma avrei preferito che avesse contribuito alla vittoria. C'è un'altra partita mercoledì e speriamo di vincere. Sarà però una trasferta difficile, su un campo complicato. Archiviamo questo pari col Pisa e prepariamo questo match al meglio”.